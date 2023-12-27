Kahramanmaraş'ta, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askeri anma ve Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) akademisyenleri ile çeşitli öğrenci topluluklarının katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüş, KSÜ giriş kapasından başlayıp Yunus Emre Kongre Merkezi'nde son buldu.

Katılımcılar yürüyüşte, "Kahrolsun PKK, kahrolsun ABD", Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Filistin'e selam, direnişe devam", "Dünya uyuyor, çocuklar ölüyor" şeklinde slogan attı.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, etkinlikteki konuşmasında Filistin'de yaşanan katliamı ve Türkiye'deki terör saldırılarını lanetlemek adına bir araya geldiklerini söyledi.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan da dünyada insan haklarından bahseden ve medeniyetin beşiği olduğunu ifade eden devletlerin konu Filistin olduğunda sessiz kaldığına dikkati çekti.

Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.