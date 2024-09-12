Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan için Gaziantep Havalimanı'nda tören düzenlendi.
Zeytin Dalı Harekât Bölgesi’nde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan’ın (33) naaşı, Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı memleketi Isparta’ya uğurlandı.
Askeri bir uçakla havalimanına getirilen şehit Onur Çapan’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangasınca cenaze nakil aracına taşındı.
Şehidin cenazesi ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından, aile mezarlığına defnedildi.
Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR