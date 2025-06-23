Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Emniyet ve Asayiş Derneği iş birliğinde düzenlenen karne şenliğinde, şehit ve gazi çocuklarıyla anlamlı bir buluşma gerçekleşti. Kılavuzlu Polisevi’nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, karne heyecanını birbirinden renkli etkinliklerle kutladı.

Düzenlenen programda çocuklar hem eğlendi hem de moral buldu. Şenlikte çeşitli ikramlar sunulurken; oyun aktiviteleri ve hediyelerle çocuklara unutulmaz bir gün yaşatıldı.

Programa; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Furkan Ünaldı, Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Protokol üyeleri, şehit ve gazilerin emanetlerinin her zaman baş tacı olduğunu vurgulayarak, onların hiçbir zaman yalnız olmadığını ifade etti.