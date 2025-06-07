Kurban Bayramı’nın manevi atmosferi, Kahramanmaraş’ta protokol üyelerinin gerçekleştirdiği anlamlı şehitlik ziyaretiyle derinleşti. Bayramın ilk gününde, kent protokolü Şeyh Adil Mezarlığı Şehitliği ile Kapıçam Şehir Mezarlığını ziyaret etti.

Ziyarete; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Heyet, vatan uğruna şehit düşen kahramanların ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşların kabirlerini ziyaret ederek, dualarla onları andı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından okunan dualar eşliğinde kabirlere karanfil bırakıldı.

Başkan Fırat Görgel ve beraberindeki protokol üyeleri, ziyaret sırasında şehit aileleriyle yakından ilgilenerek hem başsağlığı dileklerini iletti hem de bayramlarını kutladı. Ziyaret boyunca zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, şehitlerin aziz hatıraları bir kez daha saygıyla yâd edildi.

Bu anlamlı ziyaret, hem şehit yakınları hem de kent halkı için Kurban Bayramı’na derin bir anlam kattı.