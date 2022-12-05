Duygusal anların yaşandığı ve Bayburtluların yoğun ilgi gösterdiği program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından gazi Yahya Dursun tarafından Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi. 'Bayburt Şehitlerine Sahip Çıkıyor' adıyla düzenlenen programda açılış konuşması yapan ŞAGDER Başkanı gazi Selami Köksal, yıl boyunca dernek tarafından yapılan çalışmalardan bahsetti. Şehitleri kabirleri başında andıklarını söyleyen Köksal, şehit ailelerinin yanında olduklarını vurguladı.

Köksal, derneğe ve şehit ailelerine verdikleri destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Başkanı Süleyman Soylu'ya, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na ve il protokolüne teşekkür etti.

Türkiye Bayburtlular Federasyonu Başkanı Hasan Saka ilerleyen günlerde yeni bir organizasyonda bir araya geleceklerini programda duyurarak, Çanakkale'de 29 Bayburtlu şehit olduğunu, ŞAGDER ile birlikte Bayburtlu iç güvenlik şehitlerinin ailelerini Çanakkale'ye götüreceklerini söyledi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise şehitleri anarak, böylesi bir programda olmanın mutluluğu içerisinde olduğunu bildirdi. Gazilere uzun ömürler temennisinde bulunan Pekmezci, Bayburt Belediyesi olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını sözlerine ekledi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ise, memleketin birçok yerinde görev yaptığını ancak şehitlerin kabir başında sistemli bir şekilde anmayı Bayburt'ta gördüğünü belirterek, ŞAGDER'e teşekkür etti. Epcim, Kop Şehitleri olmak üzere tüm şehitleri rahmetle anarak, programda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından Bayburtlu şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı sinevizyon gösterisi izletildi. Şehit Serkan Saka'nın annesi Songül Saka ise oğlunun fotoğraflarını görünce gözyaşlarını tutamadı. İç çekerek gözyaşı döken ve "acılar yeniden tazelendi" diyerek gözyaşlarına hakim olamayan Saka, sinevizyon gösterisi bitene kadar ağladı.

"Memleketi birilerine teslim etmeye niyetimiz yok, biz de şehit olmaya hazırız" diyerek konuşan ve duygusal anlar yaşayan Şehit Rıfat Altıkat'ın abisi Hakkı Altıkat, "Şehitlerin hepsi bizim şehidimiz ayrı gayrı yok ama içinde kardeş olunca biraz daha değişik oluyor. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Bunlar memleket için olması gereken şeyler. Memleketi birilerine teslim etmeye niyetimiz yok, gerekirse biz de şehit oluruz" ifadelerini kullandı.