Helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Teğmen Mustafa Atakan Dut, Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Teğmen Tunahan Dağlı, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek ve Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in naaşları işlemlerin tamamlanmasının ardından askeri yetkililerce alındı.
Şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen askeri törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi.
Şehitlerin naaşları ardından askeri uçağa konularak memleketlerine gönderildi.