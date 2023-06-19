Belediye ekipleri, depremde deforme olan ve ulaşım konforunu olumsuz etkileyen yollarda bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Elbistan’da depremde hasar gören arterlerde bakım ve onarım çalışmalarını sürerken yollarda deforme olan kısımlar Elbistan Belesiyesi ekipleri tarafından yenileniyor.

Ekipler kırsal bölgelerde kilit parke çalışmaları kapsamında da güvercinlik, yapraklı, ve gökçek mahallelerinde kilit parke uygulaması yaptı.

Ekipler ayrıca, vatandaşların taleplerine göre de aciliyeti olan bölgelere anında müdahale ediyor.