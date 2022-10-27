Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde gerçekleştirdiği çevre düzenleme, bitkilendirme ve peyzaj uygulamalarıyla kent estetiğini güzelleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü koordinesindeki ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden birisi de şehrin en işlek arterlerinden Av. Mehmet Ali Kısakürek Caddesi oldu.

Ekipler, cadde üzerindeki refüj ve kavşaklarda toprak tesviye, çim serimi, bitkilendirme ve ağaçlandırma gerçekleştirdi. Çalışmalarla caddeye Akçaağaç, Yukka, Berberis, Lucidum, Taflan, Şimşir gibi farklı türden yüzlerce bitki kazandırıldı.