Kahramanmaraş’ta 20 yıl aradan sonra ikinci kez kapılarını açan Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, her yaştan ziyaretçiye renkli ve eğlenceli anlar yaşatmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen fuar, şehrin kültürel, ticari ve sosyal hayatına büyük bir canlılık kazandırdı.

Özellikle çocuklara yönelik hazırlanan etkinlikler ve şenlikler, fuar alanını adeta bir festival alanına dönüştürdü. Çocuk Şenliği programı kapsamında sahne alan Minyatür Murat, enerjik dans gösterileriyle çocuklara neşe dolu anlar yaşatırken, DJ SyroBell’in sahne performansı ise gençlerden tam not aldı.

Kültürel stantlardan alışveriş alanlarına, sahne gösterilerinden lunaparka kadar birçok etkinliği bir arada sunan fuar, nostalji ile modern eğlenceyi bir araya getirerek Kahramanmaraşlılara unutulmaz bir fuar deneyimi yaşatıyor.

Ziyaretçi sayısı her geçen gün artan fuar, hem çocuklar hem de aileleri için şehrin vazgeçilmez buluşma noktalarından biri haline geldi.