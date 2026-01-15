Kahramanmaraş’ta yapımı devam eden 17 bin 500 kişilik stadyum projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Şehrin spor altyapısını güçlendirmesi hedeflenen projede, inşaat faaliyetlerinin belirlenen takvim doğrultusunda ve planlanan aşamalarla ilerlediği bildirildi.

Modern mimarisi ve teknik donanımıyla dikkat çeken stadyumda; tribün imalatları, saha altyapısı, soyunma odaları, teknik alanlar ve çevre düzenlemesi eş zamanlı olarak yürütülüyor. Yetkililer, çalışmaların koordineli şekilde ilerlediğini ve herhangi bir aksaklık yaşanmadığını ifade etti.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte tesisin, futbol müsabakalarının yanı sıra farklı spor branşlarına, ulusal ve yerel organizasyonlara ev sahipliği yapması planlanıyor. Ayrıca stadyumun, konser, tören ve çeşitli sosyal etkinlikler için de kullanılabilecek çok amaçlı bir yapı olarak tasarlandığı belirtildi.

Yeni stadyumun hizmete girmesiyle Kahramanmaraş’ın spor altyapısının güçlenmesi, gençlerin spora erişiminin artması ve kentin sosyal yaşamına önemli bir dinamizm kazandırılması hedefleniyor.

Çalışmaların planlanan süre içerisinde tamamlanması için ekiplerin sahadaki faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.