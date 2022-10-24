Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkoğlu İlçesi Beyoğlu Mahallesi'nde Çiftçilik Yapan Kadir Göncüoğlu Da "Pancar Hasadında Artık Sona Yaklaşılıyor, Elde Edilen Ürün Sevindirici." Diye Konuştu

Toprak Ve Çamurdan Arındırılan Ürün, Silolara Alınıp Kanal Vasıtasıyla Fabrikaya Ulaştırılıyor. Pancarın Şekere Dönüşme İşlemi Yaklaşık 48 Saat Sürüyor.

Eylül Ayında Hasat Edilen, Daha Sonra Çiftçiler Tarafından Şeker Fabrikasına Getirilen Pancar, İlk Olarak Ön Temizleme İşleminden Geçiriliyor.

Genellikle Modern Tarım Tekniklerinin Kullanıldığı Bölgede, Bazı Çiftçiler Hala Geleneksel Yöntemleri Tercih Ediyor.

Bölgede Binlerce Ton Ve Yüzlerce Dekar Alanda Üretilen Şeker Pancarı, Türkiye'nin Şeker İhtiyacının Bir Bölümünü Karşılıyor.

Türkiye'nin Şeker İhtiyacının Bir Bölümünün Karşılandığı Kahramanmaraş’ta, Pancarın Tarladan Sofraya Zahmetli Yolculuğu Başladı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.