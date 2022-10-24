Türkiye'nin Şeker İhtiyacının Bir Bölümünün Karşılandığı Kahramanmaraş’ta, Pancarın Tarladan Sofraya Zahmetli Yolculuğu Başladı.
Kahramanmaraş’ın Verimli Topraklarında Yıllardır Ekilen Şeker Pancarı, Hasat Edilerek Fabrikalara Gönderiliyor.
Bölgede Binlerce Ton Ve Yüzlerce Dekar Alanda Üretilen Şeker Pancarı, Türkiye'nin Şeker İhtiyacının Bir Bölümünü Karşılıyor.
Genellikle Modern Tarım Tekniklerinin Kullanıldığı Bölgede, Bazı Çiftçiler Hala Geleneksel Yöntemleri Tercih Ediyor.
Eylül Ayında Hasat Edilen, Daha Sonra Çiftçiler Tarafından Şeker Fabrikasına Getirilen Pancar, İlk Olarak Ön Temizleme İşleminden Geçiriliyor.
Toprak Ve Çamurdan Arındırılan Ürün, Silolara Alınıp Kanal Vasıtasıyla Fabrikaya Ulaştırılıyor. Pancarın Şekere Dönüşme İşlemi Yaklaşık 48 Saat Sürüyor.
Şekerin Zorlu Yolculuğuna Dikkati Çeken Tarım İşçileri Türkülerle Günlerini Neşeli Geçirmeye Çalışıyor.
Türkoğlu İlçesi Beyoğlu Mahallesi'nde Çiftçilik Yapan Kadir Göncüoğlu Da "Pancar Hasadında Artık Sona Yaklaşılıyor, Elde Edilen Ürün Sevindirici." Diye Konuştu