11 ayın sultanı Ramazan ayında düzenlenen iftar programları birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Halı Yıkamacıları Derneği ve Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkan Adayı Mustafa Çiçek’in ortaklaşa düzenlediği iftar programı yoğun katılımla gerçekleşti.

Samimi bir atmosferde gerçekleştirilen programa, sektör temsilcileri, üyeler ve davetliler katıldı. Katılımcılar, iftar sofrasında bir araya gelerek hem Ramazan’ın manevi atmosferini yaşadı hem de sektörel iş birliği ve dayanışma üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Programın sonunda Mustafa Çiçek, katılım sağlayan herkese teşekkür ederek, “Ramazan ayı, paylaşma ve kardeşlik duygularını en yoğun şekilde yaşadığımız bir dönem. Bu tür etkinliklerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Katılan herkese gönülden teşekkür ederim” dedi.

Halı Yıkamacıları Derneği Başkanı Murat Sevilir ise paylaşma ayı Ramazan ayında bu birlik ve beraberliği sağlamak çok kıymetli, diyerek sözlerini şöyle sürdürdü.

Etkinlik, yapılan dualar ve dileklerle sona erdi.