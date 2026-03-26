Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak başkanlığında yağışa ilişkin gelişmelerin Afet Koordinasyon Merkezi'nde takip edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, yağışın sabaha kadar devam etmesinin beklendiği duyuruldu.
Vatandaşlardan ve sürücülerden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları istenen açıklamada, risk oluşturacak yerlerde bulunulmaması önerildi.
Haliliye ilçesine bağlı kırsal Topraklı Mahallesi civarında sağanak nedeniyle su baskını meydana geldi.
Baskında evlerinde mahsur kalan 10 kişilik Suriyeli aile AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerinin işbirliğiyle kurtarıldı.