Pazarcı esnafları sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tezgâhlarını kurarken, en taze ürünlerini vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor.

Pazarcılar, fiyatların ülke şartları doğrultusunda uygun olduğunu dile getirirken, vatandaşlar ise yüksek olmasından şikâyetçi olduğunu belirtti.

Pazarcılar, ürünlerin tazeliği ve kalitesine vurgu yaparak, fiyatların tarla ve üretim maliyetlerine göre belirlendiğini ifade ettiler.

Alışverişe gelenlerin bazıları fiyatların artmasından dolayı bütçelerini zorladıklarını belirtirken, diğerleri ise pazarda bulunan ürünlerin kalitesinden memnun olduklarını söyledi.