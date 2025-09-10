Kahramanmaraş’ta semt pazarlarında fiyatlar ve vatandaşların alım gücü gündemdeki yerini koruyor. Aksu Haber ekibi olarak pazarı gezerek hem esnafla hem de vatandaşlarla görüştük.

Vatandaşlar, pazarda marketlere göre daha uygun fiyatların bulunduğunu dile getirdi. Esnaf ise maliyetlerin yükselmesine rağmen tezgâhlarda taze ve kaliteli ürün sunmaya gayret ettiklerini söyledi.

Pazarda yapılan gözlemlerde, alışveriş yoğunluğunun özellikle akşam saatlerinde arttığı dikkat çekerken, hem esnaf hem de vatandaşlar ekonomik koşulların alışveriş alışkanlıklarını doğrudan etkilediğini vurguladı.