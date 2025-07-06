Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Şerbetçioğlu'nun oğlu Çağrı ile Aydın ailesinin kıymetli kızı Şahadet, görkemli bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Arsan Center Laledan Düğün Salonu'nda gerçekleşen ve mutluluğun hakim olduğu törene, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu başta olmak üzere iş dünyasının önde gelen isimleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Dostları ve aileleri bu özel günde Çağrı ile Şahadet’i yalnız bırakmayarak onlara ömür boyu mutluluk dileklerinde bulundu.

Şerbetçioğlu ve Aydın aileleri ise bu mutlu günde kendilerini yalnız bırakmayan tüm misafirlere teşekkür etti.