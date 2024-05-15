Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, TikTok üzerinden açtığı canlı yayınlarla çok konuşuluyor.

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 2014 yılında nikah masasına oturmuş, 8 yıllık birlikteliğin ardından ise 2019 yılında boşanmışlardı.

Ortaç, 5 yıl evli kaldığı eski eşi Chloe Loughnan hakkında yeni açıklamalar yaptı.

"Aşk acısı diye bir şey yok"

Ortaç, "Ben eski eşten dolayı bitecek adam mıyım? Adı üstünde eski eş, eski özlenir mi? Boşandım, daha iyisi geldi. Aşk acısı diye bir şey yok." dedi.

Sosyal medyada söz konusu açıklama ile ilgili yorum yağdı. Ünlü şarkıcı, sözleri yüzünden eleştirildi.