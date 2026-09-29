Global markaların reklam yüzü olmak için yarıştığı ekranların en çok kazanan oyuncularından Serenay Sarıkaya, Paris Moda Haftası çerçevesinde gerçekleşen görkemli Le Défilé organizasyonunda boy gösterdi.

Işıltılı Elbisesi ve Rahat Tavırlarıyla Podyumu Büyüledi

Paris’teki defilede altın tonlarında son derece şık ve ışıltılı bir elbiseyle yürüyen Sarıkaya, podyumdaki özgüvenli ve doğal tavırlarıyla tüm bakışları üzerine topladı. Kameralara doğru ilerlerken saçlarını dağıtarak adeta şov yapan güzel oyuncu, podyum sonundaki dönüşü ve samimi gülümsemesiyle izleyenlerden büyük alkış aldı.

Dünya Yıldızlarıyla Aynı Sahneyi Paylaştı

Türk oyunculuk sektörünü uluslararası arenada başarıyla temsil eden Serenay Sarıkaya; Kendall Jenner, Cara Delevingne, Jane Fonda ve Eva Longoria gibi moda ve sinema dünyasının dev isimleriyle aynı organizasyonda ve aynı podyumda yer alarak adından söz ettirdi.

Partide Kendall Jenner İle Dans Etti

Podyumdaki iddialı yürüyüşünün ardından düzenlenen defile sonrası özel partide (after party) eğlenceye devam eden Sarıkaya, dünyaca ünlü süper model Kendall Jenner ile bir araya geldi. Birlikte ritme ayak uydurup dans eden iki ünlü ismin o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.