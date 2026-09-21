Türk sinemasının unutulmaz yüzü Kadir İnanır'ın vefatının ardından geride bıraktığı devasa mirasın kime kalacağı nihayet netleşti. Usta sanatçının 2022 yılında İstanbul Beyoğlu 48. Noterliği'nde doktor raporu ve tanıklar eşliğinde hazırlattığı son vasiyetname avukatı tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Yaklaşık 1 milyar TL değerinde olduğu iddia edilen mal varlığı; üç otomobil, gayrimenkuller, banka hesapları, koleksiyonlar, sanat eserleri ile tüm telif ve alacak haklarını kapsıyor. İnanır, tüm bu mirası uzun yıllardır hayat arkadaşı olan tiyatro ve sinema sanatçısı Jülide Kural'a bıraktı.

Vasiyetnamede ayrıca Jülide Kural'ın hayatta olmaması durumunda mirasın İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Nesin Vakfı'na eşit olarak dağıtılması istendi. Karara bazı aile üyelerinin "irade sorunu" iddiasıyla itiraz etmesi üzerine hukuki süreç başlattığı ve davanın ertelendiği bildirildi.

Jülide Kural Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?

Kadir İnanır ile uzun yıllara yayılan birlikteliğiyle ve başarılı tiyatro geçmişiyle tanınan Jülide Kural, 24 Mart 1965 Adana doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 61 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ile İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Sahne sanatları ile felsefi birikimi birleştiren Kural, uzun yıllar tiyatro sahnelerinde yer almıştır.

Jülide Kural'ın Oynadığı Dizi ve Filmler Nelerdir?

Sanat kariyerine tiyatro ile başlayan Jülide Kural, Türkiye'nin en köklü topluluklarında sahne aldı. Ankara Sanat Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, Tiyatro Stüdyosu ve Oyun Atölyesi gibi önemli sahnelerde performans sergiledi. 2002-2003 sezonunda Frida Kahlo'nun hayatından esinlenen Frida Yaşasın Hayat projesini kendi kurduğu Ateş Tiyatrosu'nda sahneye taşıdı.

Televizyon ekranlarında ise özellikle unutulmaz yapım Süper Baba dizisindeki performansıyla milyonların hafızasında yer edindi. Rol aldığı diğer bazı projeler arasında Çalıkuşu, Bütün Çocuklarım, Camdan Kalp, Sessiz Ölüm ve Çınar Ağacı yer alıyor.

Kadir İnanır ile Jülide Kural'ın Hikayesi Nasıl Başladı?

Jülide Kural ve Kadir İnanır'ın yolları 1999 yılında Bütün Çocuklarım dizisinin setinde kesişti. O günden itibaren hayatlarını birleştiren çift, resmi bir evlilik akdi gerçekleştirmese de uzun yıllar bir birliktelik sürdürdü. Kural, Kadir İnanır'ın sağlık süreçlerinde ve zor dönemlerinde her zaman en büyük destekçisi oldu.

Jülide Kural ile Kadir İnanır’ın çocuğu bulunmuyor. Kadir İnanır’ın da biyolojik çocuğunun olmadığı bilgisi kamuoyuna yansıyan açıklamalarda yer aldı.

Kadir İnanır'ın vefatının ardından vasiyetiyle tüm mirasını emanet ettiği Jülide Kural, şimdi hem bu büyük mirasın hem de usta sanatçının anılarının ve telif haklarının yasal koruyucusu konumunda bulunuyor. Miras davasıyla ilgili önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler sanat camiası tarafından yakından takip ediliyor.