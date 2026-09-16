Sosyal medyada günlerce konuşulan ve ardından tutuklama kararlarıyla gündemden düşmeyen Mehmet Fatih Tançalan (Vanlı Kara Haydar) ve eşi Çağla Öz'ün düğününe dair soruşturma derinleşiyor. Düğünde göz kamaştıran altın şovunun gerçeği, hazırlanan resmi bilirkişi raporuyla gözler önüne serildi.

97 Parçanın Sadece 19'u Gerçek Altın

Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda ele geçirilen ve düğünde sergilendiği değerlendirilen çok sayıda takı detaylı inceleme için bilirkişiye gönderildi. Dosyaya giren raporda, 97 parça ürünün gramı, ayarı ve niteliği tek tek incelendi.

Yapılan inceleme sonucunda ortaya çıkan tablo şu şekilde:

97 parçanın yalnızca 19'unun 8, 14 veya 22 ayar gerçek altın olduğu tespit edildi. Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç da Kadrodan Ayrıldı, O Cümleler Ortalığı Karıştırdı! İçeriği Görüntüle

76 parça için rapora açıkça “altın olmayan” ibaresi düşüldü.

Kalan iki parçadan birinin gümüş renkli bileklik, diğerinin ise üzerinde “925 ayar” yazan gümüş kolye olduğu belirlendi.

Böylece incelemeye giden takıların 78'inin sahte (altın olmadığı) netleşti.

58 Bilezik ve Külçeler de Sahte Çıktı

Raporun en çarpıcı bölümlerinden biri bilezikler ve külçe altınlar üzerinde yapılan tespitler oldu. Düğünde adeta bir servet gibi sergilenen o ihtişamlı takıların gerçeği yansıtmadığı şu detaylarla belgelendi:

58 Bilezik Sahte: 21 adet (toplam 388,6 gram) burma bilezik ile 37 adet (toplam 611 gram) desenli bileziğin hiçbirinin altın olmadığı belirlendi.

Külçeler Örnek Çıktı: Üzerinde altın gramajını ve milyem değerini gösteren ibareler bulunan; “1 gram 22 ayar örnektir”, “0,50 gram örnektir”, “2,5 gram 995.0 milyem örnektir” ve “50 gram örnektir” yazılı çok sayıda külçe ürünün de altın olmadığı rapora geçirildi.

Dev Zincirler ve Kemer de Sahte: 78 gramlık Halep zinciri, 170 gram ağırlığında ve 2 metre uzunluğundaki burgulu zincir, iki künye, 176,50 gramlık sarı renkli kemer ile 52,12 gramlık Hint kolyenin de altın çıkmadığı kaydedildi.

Gerçek Altınların Toplam Değeri: 6,6 Milyon TL

Bilirkişi heyeti, raporda gerçek olduğu saptanan 19 parçalık altınların bugünkü kuyumcu alış değerini de hesapladı:

1.030,89 gram (22 ayar): 6 milyon 346 bin 313 TL

76,48 gram (14 ayar): 289 bin 736 TL

12,19 gram (8 ayar): 23 bin 90 TL

Gerçek altınların rapor tarihindeki toplam kuyumcu alış değeri yaklaşık 6 milyon 659 bin TL olarak hesaplandı.