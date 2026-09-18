Magazin ve sanat dünyasını sarsan son dakika gelişmesinde, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu suçlarına yönelik dev bir operasyon düğmesine basıldı. Teknik ve fiziki takipler sonucunda uyuşturucu madde kullanımına yer temin ettiği ve süreci kolaylaştırdığı öne sürülen 18 şüpheli isim tespit edildi.

Ünlü İsimler Soruşturma Kapsamında

Toplumda tanınan oyuncu, şarkıcı, işletmeci ve sosyal medya fenomenlerinin yer aldığı dosya kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine operasyon talimatı verildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen isimler arasında sanat ve spor camiasından çok konuşulacak şu kişiler yer alıyor:

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Sefo (Seyfullah Sağır)

Melis Sezen

Hazal Filiz Küçükköse

Hasan Şaş

Nilperi Şahinkaya

Yeliz Yeşilçimen

Hande Demir

Melis İşiten

Anıl Durmuş

Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır ve Sayat Zurnacı.

Ev ve İş Yerlerinde Arama Başlatıldı

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilerin adreslerinde arama, el koyma ve biyolojik inceleme işlemlerini gerçekleştirmek üzere sahaya indi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin, soruşturmayı yürüten Başsavcılıkta hazır edileceği bildirildi.