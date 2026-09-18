Magazin ve sanat dünyasını sarsan son dakika gelişmesinde, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu suçlarına yönelik dev bir operasyon düğmesine basıldı. Teknik ve fiziki takipler sonucunda uyuşturucu madde kullanımına yer temin ettiği ve süreci kolaylaştırdığı öne sürülen 18 şüpheli isim tespit edildi.

Sefo Rap Biletino Blog 24242 1024X577

Ünlü İsimler Soruşturma Kapsamında

Toplumda tanınan oyuncu, şarkıcı, işletmeci ve sosyal medya fenomenlerinin yer aldığı dosya kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine operasyon talimatı verildi.

S E7D053635D05442E83162519F4065671D7B4578C

Haklarında gözaltı kararı verilen isimler arasında sanat ve spor camiasından çok konuşulacak şu kişiler yer alıyor:

20330183 860X480

  • Hazal Filiz Küçükköse

  • Hasan Şaş

  • Nilperi Şahinkaya

68C3F7Fe7D069 Intihar Girisiminde Bulundugu One Surulen Nilperi Sahinkayanin Menajerinden Ilk Aciklama

  • Yeliz Yeşilçimen

  • Hande Demir

  • Melis İşiten

Oyuncu Melis Isitenden Ihanet Itirafi Tyln

  • Anıl Durmuş

  • Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır ve Sayat Zurnacı.

Ev ve İş Yerlerinde Arama Başlatıldı

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilerin adreslerinde arama, el koyma ve biyolojik inceleme işlemlerini gerçekleştirmek üzere sahaya indi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin, soruşturmayı yürüten Başsavcılıkta hazır edileceği bildirildi.