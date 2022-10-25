Türkoğlu Belediyesi, Türkoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İş adamları, öğretmenler ve velilerin katkılarıyla Türkoğlu ilçesi İstasyon Mahallesinde bulunan Yedi Güzel Adam Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi içerisinde yapımı tamamlanan Sezai Karakoç Kütüphanesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

6.860 kayıtlı kitap bulunan kütüphanenin açılışına Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk COŞKUN, İlçe Kaymakamı Burak KESER, Belediye Başkanı Osman OKUMUŞ ve daire amirleri ile katıldı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk COŞKUN burada yaptığı konuşmada Böyle güzel bir kütüphanenin yapımın da emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Diye konuştu.