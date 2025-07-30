Ağustos’ta Tebligatlar Başlıyor

SGK, Ağustos ayı itibarıyla binlerce emekliye maaş kesintisiyle ilgili resmi tebligatlar göndermeye hazırlanıyor. Tebligatlarda, maaş kesintisinin gerekçelerine ve itiraz sürecine dair detaylı bilgilendirme yer alacak.

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Maaşlar Durdurulacak, Ödemeler Geri Alınacak

İncelemelerde eksik primle emeklilik ve sahte iş yerlerinde sigortalı gösterilme gibi usulsüzlükler tespit edilen kişiler hakkında emekli maaşının iptali yönünde işlem başlatıldı.
SGK, bu kişilere yapılan yersiz ödemeleri yasal faiziyle birlikte geri talep edecek.

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Savunma Süresi: 3 İş Günü

Şüpheli konumdaki emeklilerden, ilgili SGK müdürlüklerine 3 iş günü içinde yazılı savunma sunmaları istenecek. Savunma verilmezse, SGK doğrudan maaş kesintisi ve geri ödeme işlemi başlatabilecek.

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Yargı Süreci de Gündemde

SGK mevzuatına göre, usulsüzlük tespit edilen kişilerin aldıkları maaşlar tamamıyla geri ödenecek.
Geri ödeme yapılmaması durumunda, idari para cezası ve hapis cezasına kadar uzanan hukuki yaptırımlar uygulanabilecek. Ancak vatandaşlar, tebligat sonrası itiraz ederek yargı yoluna başvurabilecek.

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Henüz Karar Verilmeyen Dosyalar Beklemede

SGK, yalnızca işlem süreci tamamlanan dosyalar için yazılı bilgilendirme yapıyor. Hakkında kesinleşmiş karar bulunmayan ve maaşı kesilmeyen emeklilere bu aşamada tebligat gönderilmeyecek.