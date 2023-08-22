Hava Sıcaklıklarındaki Artış Tüm Türkiye'yi Etkisi Altına Aldı. Uzmanlar, Sıcak Havada Dışarı Çıkılmaması Ve Bol Su İçilmesi Konusunda Uyarılarda Bulunurken, Meydana Gelebilecek Sağlık Sorunlarına Dikkat Çekti.

Çay, Kahve, Gazlı İçeceklerin Su İhtiyacını Gidermeyeceğini İfade Eden Uzmanlar, Az Su Tüketiminin Yağ Depolanmasına Sebep Olacağını Ve Sebeple Bireylerin Kilo Almalarına Sebep Olacağına Vurgu Yaptı.

Diyetisyen Ecem Kebapcıoğlu Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Sıcak Havalarda Su Tüketimine Dikkat Edilmesi Gerektiği Konusunda Uyarılarda Bulundu.