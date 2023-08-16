Demirciler ve fırıncılar, hem sıcak havaya hem de ateşe dayanarak işlerini yapmaya devam ediyor.
Konuyla ilgili konuşan esnaflar, “sıcak hava bizleri zorlasa da müşterilerimizin siparişlerini hazırlıyoruz” dedi.
Demirciler ve fırıncılar, hem sıcak havaya hem de ateşe dayanarak işlerini yapmaya devam ediyor.
Konuyla ilgili konuşan esnaflar, “sıcak hava bizleri zorlasa da müşterilerimizin siparişlerini hazırlıyoruz” dedi.
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