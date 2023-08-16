Dask’ın Günlük Poliçe Üretimi Yüzde 57 Arttı Dask’ın Günlük Poliçe Üretimi Yüzde 57 Arttı

Demirciler ve fırıncılar, hem sıcak havaya hem de ateşe dayanarak işlerini yapmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili konuşan esnaflar, “sıcak hava bizleri zorlasa da müşterilerimizin siparişlerini hazırlıyoruz” dedi.