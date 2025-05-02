Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde başlayan sağanak, bazı bölgelerde doluya dönüştü.

Dulkadiroğlu ilçesi başta olmak üzere şehrin yüksek kesimlerinde dolu yağışı zemini beyaza bürürken, yoğun yağış nedeniyle bazı yollar adeta göle döndü. Araç sürücüleri, ilerlemekte güçlük çekerken, trafik kısa süreli aksamalara uğradı.

Dolu yağışı nedeniyle özellikle yüksek kesimlerdeki ağaçlar zarar görürken, çiftçiler de tarım arazilerindeki hasar nedeniyle endişe yaşadı. Vatandaşlar, bu tür yağışların sıklaşmasıyla birlikte önlem alınması gerektiğini ifade etti.

Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Şehirde, dolu nedeniyle oluşan hasarın tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.