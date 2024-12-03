Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde çevre dostu projelerini sürdürüyor. Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğünün yürüttüğü yeni proje kapsamında, şehir genelindeki okullarda öğrencilere sıfır atık bilinci kazandırılıyor. Ekipler, ilk ve ortaokulları ziyaret ederek öğrencilere temel düzeyde sıfır atık eğitimi veriyor. Eğitimlerde; geri dönüşümün önemi, atıkların sınıflandırılması, doğaya zarar vermeyen tüketim alışkanlıklarının benimsenmesi gibi konular ele alınıyor. Projenin ana hedefi, çocukları çevreye duyarlı bireyler olarak yetiştirmek ve sürdürülebilir bir yaşam tarzını teşvik etmek.

Sıfır Atık Eğitimi Pratik Deneyimle Zenginleşecek

Proje kapsamında ilerleyen aşamalarda öğrenciler, Kürtül Entegre Katı Atık Tesisi’ni ziyaret edecek. Bu ziyaretlerde, atıkların tesise kabulünden geri dönüşüm sürecine kadar tüm aşamalar yerinde gözlemlenecek. Çocuklar, atıkların çevre dostu şekilde nasıl değerlendirildiği konusunda detaylı bilgi edinerek bu sürecin bir parçası olma deneyimini yaşayacak. Ayrıca, ziyaretçiler tesis içinde yer alan Sıfır Atık Müzesi’nde, sürdürülebilirlik ve geri dönüşümle ilgili yenilikçi uygulamaları görme şansı bulacak.

Eğitimler Devam Edecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sıfır atık eğitimlerinin kesintisiz süreceği belirtildi. Açıklamada, çevre bilincini artırma çabalarının, gelecekte daha temiz ve yaşanabilir bir Kahramanmaraş için önemli bir adım olduğu vurgulandı. Bu proje, sadece şehri değil, aynı zamanda çocuklar aracılığıyla toplumu daha bilinçli bir noktaya taşımayı hedefliyor. Büyükşehir, çevre dostu projelere yenilerini ekleyerek doğayı koruma konusunda öncü olmaya devam ediyor.