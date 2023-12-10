Açıldığı 2 Aralık Cumartesi gününden itibaren söyleşiden panele, şiir dinletisinden konferansa onlarca programı edebiyatseverlerle buluşturan 4. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri’nin 7’nci gününde de birbirinden değerli etkinlikler düzenlendi. Etkinlik takvimi kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde; Murat Ayar, Ahmet Tanyıldız ve Enver Gülşen’in katılımıyla ‘Şairler Şehri Kahramanmaraş’ta Edebiyat ve Afetler’ konulu panel düzenlendi. Devamında ise KSÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Poyraz, Yazar Ali Utku, Vefa Taşdelen ve Mehmet Ulukütük’ün katılımıyla düzenlenen panelde ‘Edebiyat ve Sağaltım’ konusu ele alındı. Şiir ve Edebiyat Günleri’nin 7’nci gününde edebiyatseverlerle buluşan diğer bir programda ise Yazar Khalil Assali, ‘Direniş ve Edebiyat’ konusunu işledi.

UNESCO Hazırlıkları Sürüyor

Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 4. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri çerçevesinde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci, ‘Yaratıcı Şehirler ve Edebiyat’ konulu panelde edebiyatseverlere seslendi. Şairler Tepesi’nde düzenlenen programa edebiyatseverlerle yoğun ilgi gösterdi. Programı takip eden ve panel sonrası değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin şiir ve edebiyat alanında var olan değerini ulusal ve uluslararası alanda daha fazla tanıtmak için gayretimizi sürdürüyoruz. Kahramanmaraş olarak bu konuda çok ciddi hazırlıklar gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte edebiyat alanında UNESCO’ya dâhil olarak şiir ve edebiyat alanındaki potansiyelimizi daha da tanınır hale getireceğiz” dedi.