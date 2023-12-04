Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Birbirinden değerli isimlerin katılımıyla düzenlenen Şiir ve Edebiyat Günleri çerçevesinde, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ‘Edebiyatın Kayıpları’ konulu panel düzenlendi. Serdar Yakar, Kadriye Kırdök, Ali Büyükçapar, Enver Çapar, Doğan Arık, İbrahim Gülsu, Mehmet Yaşar ve İsmail Göktürk’ün katılımıyla gerçekleştirilen programda, ebediyete irtihal eden şair ve yazarlar yâd edildi.

Çünkü Sözümüz Var

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Çok büyük bir felaketin ardından hep birlikte bugünlere geldik. Acılarımız var, üzüntülüyüz. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz tüm canlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Acılarımızı bir nebzede olsun hafifletmek için bu yıl Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nin 4’üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Çünkü bu şehrin söyleyecek sözü var. Ecdadımıza sözümüz var, geleceğimize sözümüz var, insanlığa sözümüz var. Şiir ve edebiyat alanında var olan bu değerimizi ulusal ve uluslararası arenada daha tanınır hale getirmek için de gayretimizi sürdürüyoruz. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında düzenlenen bu etkinlikte, ebediyete irtihal eden yazar ve şairlerimizi yâd edeceğiz. Şehrimize şiir ve edebiyatın başkenti unvanını kazandıran yazar, şair ve fikir insanlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” cümlelerini kaydetti.