Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ve açıldığı günden itibaren binlerce edebiyatseveri ağırlayan Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri, final programıyla noktalandı.



Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde İbrahim Sadri’nin sunumuyla gerçekleştirilen kapanış programında; Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, yazar ve şairler ile edebiyatseverler de yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri tanıtım filmi de katılımcılara izletildi.

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Dört yıl önce ‘Çünkü Sözümüz Var’ diyerek başladığımız ve “Söz İyileştirir” diye devam ettiğimiz 4. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri’nin kapanış programında bir aradayız. Diyerek sözlerini şöyle

4. Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri Takdim Töreni’nin onur konuğu Yazar Prof. Dr. Kemal Sayar ise yaptığı konuşmada, “Bu mümbit coğrafyada, kültür ve edebiyatın harman olduğu Kahramanmaraş’ta bulunmaktan dolayı kıvanç duyuyorum. dedi.