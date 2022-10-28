Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında çeşitli organizasyonları sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında gerçekleştirilecek ‘Âşık Mahzuni Şerif Türküleri Ses Yarışması’nda başvurular devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak yapılabilen başvurularda son gün 11 Kasım Cuma. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye http://www.kmedebiyatgunleri.com internet adresi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

Ödüller Yarışmacıları Bekliyor

Kahramanmaraşlı Türk Halk Ozanı Âşık Mahzuni Şerif’in eserlerinin seslendirileceği yarışmada dereceye giren yarışmacılar çeşitli ödüller de kazanabilecek. Yarışmanın birincisi 7 bin 500 TL ile ödüllendirilirken; ikinci olan yarışmacı 5 bin TL, üçüncü 2 bin 500 TL almaya hak kazanacak. Mansiyon ödülü ise bin TL. Ayrıca organizasyonda dereceye giren yarışmacılara plaket de takdim edilecek.