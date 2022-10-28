Tarım ve Hayvancılıkla Uğraşan Çiftçilerin Vazgeçilmez Ürünü Mısır Silajında Hasat Devam Ediyor.

Çiftçiler Hayvanlarının Kış Aylarında Kaba Yem İhtiyacını Karşılamak İçin Ektikleri Mısırları Biçmeye Başladı.

Kahramanmaraş’ta Tarlalarda Hasadı Yapılan Silajlık Mısırlar Kamyonlarla Bölgedeki Çiftliklerde Hayvancılıkla Uğraşan Çiftçilerin Yem İhtiyacını Karşılıyor.

Bu Kapsamda Kahramanmaraş İl Tarım Müdürlüğü, Onikişubat İlçe Tarım Müdürlüğü ve Çiftçilerin Katılımıyla Tarla Günü Etkinliği Düzenlendi.

Hacı Mustafa Mahallesinde Gerçekleştirilen Etkinliğe Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Burhaneddin Türkkahraman, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Müdürü Doğan Gözcü, Onikişubat İlçe Tarım Ve Orman Müdürü İsmail Kıraç, Teknik Personel, Tohum Firması Yetkilileri ve Üreticiler Katıldı.

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir ve Onikişubat İlçe Tarım Ve Orman Müdürü İsmail Kıraç Eşliğinde Silajlık Mısır Hasadı Gerçekleştirildi.

Burada Bir Açıklama Yapan Mısır Üreticisi Osman Köse Verimden Memnun Olduğunu Belirtti.

Ardından Onikişubat İlçe Tarım Ve Orman Müdürü İsmail Kıraç İse Hasatta Verimin Artırılması İçin Eğitimleri Devam Ettiğine Dikkat Çekti.

Etkinlik Katılımcılara Süt Mısır İkramında Bulunulmasının Ardından Son Buldu.