Daha önceki kehanetlerinde ABD Başkanı Trump'ı öngördükleri gibi politik olayları da başarıyla tahmin etmişlerdi.

Üstelik teknolojik gelişmeleri ve ünlülerin gelecekteki olaylarını da bazen olağanüstü bir doğrulukla anlatıyorlar.

Son bölümde dikkat çeken nokta ise 20 Eylül tarihine yapılan vurgu oldu. Şimdi hepimiz merak ediyoruz, acaba bu tarihde neler olacak?

The Simpsons'ın bu yeni öngörüsü sosyal medyayı alt üst etti.

The Simpson dizisinin bir bölümünde yerin altından çıkan görüntüler şaşkına çevirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu görüntüleri Meksika’da bulunan uzaylıya bağladı. Şimdi tüm dünyanın gözü 20 Eylül tarihinde!