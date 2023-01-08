Şehrimizi TVF 2.Liginde temsil eden Alpedo Kahramanmaraş Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Sivas İl Özel İdare Kadın Voleybol Takımını 25-8, 25-16 ve 25-16’lık set skorlarıyla 3-0 mağlup etti.
Hedeflerini sezon başı şampiyonluk olarak belirleyen Kahramanmaraş Kadın Voleybol Takımı ligde set kaybetmeden liderliğini Sivas maçı sonrasında da sürdürmeyi başardı.
Temsilcimiz, ikinci devrenin 3.maçında 15 Ocak Pazar günü, saat:13.00’da Elazığ Belediye Kadın Voleybol Takımını merkez spor kompleksi spor salonunda ağırlayacak.