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Hedeflerini sezon başı şampiyonluk olarak belirleyen Kahramanmaraş Kadın Voleybol Takımı ligde set kaybetmeden liderliğini Sivas maçı sonrasında da sürdürmeyi başardı.

Şehrimizi TVF 2.Liginde temsil eden Alpedo Kahramanmaraş Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Sivas İl Özel İdare Kadın Voleybol Takımını 25-8, 25-16 ve 25-16’lık set skorlarıyla 3-0 mağlup etti.

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