Çaltı köyünde 17 Kasım’da maden ocağında yaşanan heyelan sonrası göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım için arama çalışmaları devam ediyor. Heyelan riskini azaltmaya yönelik sahadaki denetim sırasında ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen Yıldırım, toprak yığınının kaymasıyla birlikte göçük altında kalmıştı.

Gece saatlerinde güvenlik nedeniyle ara verilen arama–kurtarma çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlatıldı.

Ekipler, Yıldırım’ın bulunduğu bölgede toprak kayması riskinin hâlâ devam etmesi nedeniyle çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Göçük alanındaki zemin hareketliliği uzman ekipler tarafından sürekli kontrol edilirken, arama faaliyetlerinin kontrollü şekilde ilerlediği bildirildi.

Arama çalışmalarına AFAD, jandarma, madenciler ve gönüllü ekiplerin destek verdiği belirtildi.