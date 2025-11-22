Kahramanmaraş'ta cumartesi günü hava az bulutlu olacak. En düşük sıcaklığın 8°C, en yüksek sıcaklığın ise 23°C seviyelerinde olması bekleniyor. Nem oranı gün içinde %34 ile %71 arasında değişirken, rüzgâr 3 km/s hızında esecek. Görüş mesafesi 22 kilometre civarında olacak.

Pazar günü ise hava puslu geçecek. Sabah saatlerinde yer yer görüş mesafesi düşebilir. Günün en düşük sıcaklığı 9°C, en yüksek sıcaklığı 23°C olacak. Nem oranı %31–%59 aralığında seyrederken, rüzgârın 4 km/s hızında esmesi bekleniyor. Görüş mesafesi ise 22,5 kilometre olarak ölçülüyor.

Hafta genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürecek. Her iki günde de yağış beklenmezken, sabah saatlerinde pus ve hafif sis görülebilir. Gündüz saatlerinde ise hava ılık ve sakin olacak.

Kahramanmaraş Hafta Sonu Hava Durumu Tablosu