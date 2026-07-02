Kızılırmak'ta Facia Yaşandı

Yeniçubuk beldesi Burhan köyü köprüsü mevkisinde mevsimlik işçi olduğu öğrenilen Gülistan Şahin (19) ile aileleriyle köye gelen çocuklar Zerda (13) ve Gülseren Şahin (15), ırmakta bulundukları sırada şiddetli akıntı gelmesiyle suya kapıldı.

Gülistan Şahin çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılırken, iki çocuk ırmakta kayboldu.

13 Yaşındaki Zerda Şahin Hayatını Kaybetti

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında 13 yaşındaki Zerda Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Akıntıda kaybolan 15 yaşındaki Gülseren Şahin'i arama çalışmaları ise devam ediyor.

Valilikten Açıklama Geldi

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, boğulma ihbarının ardından tüm ekiplerin hızla olay yerine sevk edildiği belirtilerek, kurtarılan Gülistan Şahin'in hastaneye kaldırıldığı, Zerda Şahin'in hayatını kaybettiği ve Gülseren Şahin'i arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Valilik, boğulan ve kaybolan kişilerin Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğunu açıkladı.

Muhtar Önceden Uyarmış

Burhan köyü muhtarı İmdat Yıldız, bölgede daha önce de boğulma olayının yaşandığını ifade ederek, "Akşam geldim, özellikle tembih ettim, ırmağa girmeyin diye. Buraya girenleri kurtaramadılar, 3-4 kişi boğuldu dedim. 'Tamam' dediler. Sabah gideceklerini söylediler." dedi.

Arama Çalışmaları Sürüyor

Bölgede çobanlık yapan Vakkas Baran da çocukların suya girdiklerini gördüğünü belirterek, çevredekilerle birlikte bir kişiyi sudan çıkardıklarını anlattı.

Olay yerine gelen Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, Belediye Başkanı Sezai Çelikten ve Çepni Belediye Başkanı Nihat Başer de ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AFAD, jandarma ve dalgıç ekiplerinin 15 yaşındaki Gülseren Şahin'i bulmak için arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.