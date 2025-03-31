AK Parti Genel Merkezi'ni Ramazan Bayramı dolayısıyla MHP, HÜDA PAR, Anavatan Partisi ve BBP'nin ardından DEM Parti, İYİ Parti, DSP, Vatan Partisi ve Doğru Yol Partisi heyetleri ziyaret etti.

AK Parti'nin karşılama heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Sivas Milletvekili Rukiye Toy ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Abdullah Uçan yer aldı.

Bayramlaşma programı kapsamında, AK Parti Genel Merkezine ilk ziyareti, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman başkanlığındaki MHP heyeti yaptı.

Genel Başkan Yardımcısı Uygur, MHP heyetiyle bayramlaşmada, birlik ve beraberlik mesajı verdi.