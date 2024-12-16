Olay, Bahçelievler Mahallesi Melikşah Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Evinde tek başına yaşayan İnal’dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekiplerin yaptığı incelemede, yaşlı adamın yerde hareketsiz şekilde yattığı tespit edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, İnal’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk bulgular, İnal’ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği yönünde.

Mustafa İnal’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, vatandaşlara soba kullanımında dikkatli olmaları ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı tedbir almaları konusunda uyarılarda bulundu.