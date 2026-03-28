Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Girişimcilik Merkezi (SOGEM), şehirde sivil toplum kuruluşlarının proje üretme kapasitesini artırmak ve sosyal etki odaklı çalışmalarını güçlendirmek amacıyla yeni bir eğitim programını hayata geçirdi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen 2026 Yılı Proje Destek Programı kapsamında düzenlenen eğitimler, “Sosyal Girişimciliğin Desteklenmesi” temasıyla dikkat çekiyor.

Şehirde faaliyet gösteren çok sayıda sivil toplum kuruluşunun yoğun katılımıyla başlayan programda, katılımcılara yalnızca teorik bilgi değil, aynı zamanda uygulamaya dönük teknik destek de sunuluyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimler, 10 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek.

Programın ilk gününde düzenlenen açılış oturumunda konuşan Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Erdoğan Emrah Hatunoğlu, sosyal girişimciliğin günümüzde yerel kalkınma ve toplumsal dönüşüm açısından kritik bir rol üstlendiğine dikkat çekti.

Hatunoğlu, bu tür programların klasik proje anlayışının ötesine geçtiğini belirterek, “Bugün burada sadece bir eğitim programını başlatmıyoruz; aynı zamanda yeni bir düşünme ve üretme biçiminin temellerini atıyoruz. Artık kalıcı çözümler üretmek, ölçülebilir sosyal etki oluşturmak ve sürdürülebilir modeller geliştirmek her zamankinden daha önemli” ifadelerini kullandı. Sivil toplum kuruluşlarının sahadaki deneyim ve birikimlerinin önemine vurgu yapan Hatunoğlu, programın en güçlü yönünün bu birikimi sosyal girişimcilik yaklaşımıyla bir araya getirmesi olduğunu ifade etti. Hatunoğlu, “STK’larımızın ortaya koyacağı her fikir, şehirde çözüm odaklı ve sürdürülebilir bir yapının inşasına katkı sağlayacak” dedi.

SOGEM tarafından yürütülen eğitim programı iki aşamadan oluşuyor, İlk aşamada katılımcılara sosyal girişimcilik yaklaşımı, toplumsal sorun analizi, sosyal etki oluşturma ve sürdürülebilir gelir modeli geliştirme gibi başlıklarda kapsamlı eğitimler veriliyor.

İkinci aşamada ise uygulamalı atölye çalışmaları ve birebir teknik destek mekanizmalarıyla katılımcıların geliştirdiği fikirlerin somut ve uygulanabilir projelere dönüştürülmesi hedefleniyor.

Bu kapsamlı yapı sayesinde STK’ların yalnızca proje yazma becerilerinin değil, aynı zamanda proje geliştirme, uygulama ve sürdürülebilirlik alanlarındaki kapasitelerinin de artırılması amaçlanıyor.

Katılımcılardan Programa Tam Not

Eğitime katılan sivil toplum temsilcileri de programdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yeşilay Kahramanmaraş Şubesi Sorumlusu Asude Çelebi, eğitimlerin sahadaki eksiklikleri tespit ederek çözüm üretme noktasında önemli bir fırsat sunduğunu belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Bir diğer katılımcı Tural Şahbazlı ise alanında uzman eğitmenlerden alınacak eğitimlerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Eğitim programında eğitmen olarak yer alan KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan da projenin önemine dikkat çekti. Taşlıyan, böyle bir çalışmanın yalnızca Kahramanmaraş için değil, bölge ve ülke genelinde de sosyal fayda üretecek nitelikte olduğunu belirterek projede emeği geçenlere teşekkür etti.

SOGEM öncülüğünde yürütülen bu eğitim programı ile Kahramanmaraş’ta sosyal girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, sivil toplum kuruluşlarının daha sürdürülebilir, yenilikçi ve etki odaklı projeler üretmesi hedefleniyor. Programın, şehrin sosyal kalkınmasına uzun vadeli katkılar sunması planlanıyor.