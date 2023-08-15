Ancak Kahve bilindiği üzere sıcak içilen bir içecek. Geleneksel Kahveyi soğuk bir içeceğe dönüştürmek ise oldukça kolay bir yöntemden geçiyor.

Birçok kişiye göre kahve, kendi usulüne göre sıcak tüketilmesi gereken bir içecek olsa da yaz sıcaklarıyla eşdeğer bir içecek tüketmek herkesi epey zorlayabiliyor.

Bu Kapsamda Soğuk kahve yaz aylarında serinlemek isteyen pek çok insanın ilk tercihi olabiliyor.

Yaz aylarında serinlemek isteyenlerin adeta kurtarıcısı olabilen soğuk kahve, isteğe bağlı olarak farklı farklı soslarla da hazırlanabiliyor.