Kahramanmaraş genelinde hava çok bulutlu ve yağışlı seyredecek. Yağışların il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi beklenirken, Göksun çevresinde yağmur, karla karışık yağmur ve yer yer kar etkili olabilir. Binboğa, Engizek, Milcan ve Uludaz gibi yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor.

Yağışlar Cumartesi Güçleniyor

Cuma öğle saatlerinden itibaren yağışların zaman zaman daha etkili olması bekleniyor. Cumartesi boyunca aralıklarla kuvvetlenen yağışlar görülebilir.

Pazar Günü Güneş Yeniden Çıkıyor

Kahramanmaraş’ta pazar günüyle birlikte hava koşullarında belirgin bir iyileşme bekleniyor. Hafta boyunca etkili olan yağışlı sistemin zayıflamasıyla birlikte, pazar günü parçalı bulutlu ve ılık bir hava öne çıkacak.

Hafta Sonu Özet

14 Şubat Cumartesi: Sağanak yağışlı, 9–13°C Türkiye’nin en büyük Diyanet Gençlik Merkezi Kahramanmaraş’ta açıldı İçeriği Görüntüle

15 Şubat Pazar: Parçalı bulutlu, 6–17°C

İlçelere Göre Günün En Yüksek Sıcaklıkları

Onikişubat – Dulkadiroğlu: Parçalı bulutlu, 16–17°C

Türkoğlu – Pazarcık: Ilık ve açık aralıklı bulutlu, 16°C civarı

Göksun – Nurhak: Serin ama yağışsız, 11–13°C

Elbistan – Afşin – Ekinözü: Parçalı bulutlu, 13–15°C

Andırın: Ilık, 14–15°C

Rüzgâr güney ve doğu yönlerden genellikle hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Nurhak ve Berit Dağı çevresinde çok sert rüzgâr görülebilir.