Elbistanlı iş insanı Şahin Yıldırım’ın katıları ve büyükşehir ve Elbistan Belediyesinin destekleriyle yapılan Söğütlü Şahin Yıldırım Sosyal Tesisleri hizmete açıldı.

Yapılan törene Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Recep Üncü, Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz, Söğütlü Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Şahin Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.

Kuranı kerim tilaveti ile başlayan programda konuşma yapan mütevelli heyeti başkanı Şahin Yıldırım, doğup büyüdüğü mahalleye eser kazandırmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yıldırım desteklerinden dolayı büyükşehir ve ilçe belediyelerine teşekkür etti.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de yaptığı konuşmada, memleketini en çok seven kişinin memleketine hizmet getiren kişi olduğunu söyledi.

Kaymakam Hasan Hüseyin Vural da memleketine eser kazandıran Yıldırım’a teşekkür ederek, tesisin hayırlara vesile olmasını diledi.

Eski belediye binasının çok amaçlı tesise dönüştürülmesi gerektiğine karar vererek iş insanı Yıldırım’ın kolları sıvadığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, emeği geçenlere teşekkür etti.

Tesis konuşmaların kesilen kurdeleyle hizmete açıldı. Törene katılan heyet tesiste inceleme yaptı.