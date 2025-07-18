İhbar Üzerine Harekete Geçildi

Olay, Kavakpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde bir kadının darbedildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, şüpheli S.Ç'nin kız arkadaşı E.D. ile tartıştığı, ardından kadını darbedip zorla aracına bindirdiği tespit edildi.

Polis Aracı Durdurdu, Şüpheli Gözaltında

Polis ekipleri, şüphelinin içinde bulunduğu aracı kısa sürede tespit ederek durdurdu. S.Ç. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

O Anlar Kamerada

Şüphelinin, genç kadını boğazını sıkarak araca zorla bindirdiği anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede tepki topladı.