Deprem konulu tiyatro gösterisi deprem sırasında yaşanan olayları ve insan hikâyelerini etkileyici bir şekilde sahneye taşıdı.

Gösteri, deprem sırasında yaşanan olayları ve insan hikâyelerini etkileyici bir şekilde sahneye taşıyarak katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Programa; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Etkinlikte konuşma yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, depremde hayatını kaybeden vatandaşları anarak şu ifadeleri kullandı:

“Deprem, yalnızca binaları değil, hayatlarımızı ve hayallerimizi de derinden etkiledi. Ancak bizler, millet olarak zor günlerde dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledik. Bu tiyatro gösterisi, o günlerde yaşanan acıları, insan hikayelerini ve umutlarımızı bizlere yeniden hatırlatacak. Deprem şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak ve afetlere karşı bilinçli bir toplum oluşturmak adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Akpınar, programın düzenlenmesinde emeği geçen sanatçılara, organizasyon ekibine ve katılım gösteren tüm vatandaşlara teşekkür etti.