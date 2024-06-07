Aktürk, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Aktürk, bu kapsamda son bir haftada 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak'tan bugüne kadar 521'i Irak'ın, 630'u Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1151'e ulaştığını ifade etti.

Sınırların, çok yönlü ve katmanlı güvenlik sistemiyle kesintisiz bir şekilde korunduğuna dikkati çeken Aktürk, "Hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 344 şahıs yakalanmıştır. 1343 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 5'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 58 bin 292 olmuştur." diye konuştu.

Kaynak: TRT HABER