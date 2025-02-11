Kahraman şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. Yıl dönümü etkinlikleri bütün heyecanıyla devam ediyor.

12 Şubat kurtuluş bayramı kutlamaları kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Necip Fazıl Kısakürek kültür merkezinde düzenlenen programda Senem Ayşe “kadın oradaydı” adlı fotoğraf sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Ardından aşr-ı şerif, kaside ve ilahi dinletileri ile katılımcılar unutamayacakları bir gün yaşadı.

Tarihçi Prof. Dr. Tufan gündüz ise “sönmez bu ocak” adlı söyleşisi ile milli mücadelenin o eşsiz atmosferini anlatarak bu mücadelenin önemini vurguladı.

Program sonunda açıklamalarda bulunan Kültür Spor Ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan büyükşehir belediyesi olarak bu mücadeleyi nesilden nesile aktarmak istediklerini ifade etti.