Bu küresel tepki dalgası, belediyelerin ve tesislerin İsrail ürünlerine karşı boykot ilan etmelerine de yol açtı. Birçok belediye, dayanışma ve protesto amacıyla İsrail ürünlerini satmayacaklarını açıkladı.

Ancak bu tepki sadece kurumsal düzeyde değil, aynı zamanda bireysel düzeyde de kendini gösteriyor. Birçok vatandaşın bilinçli bir şekilde İsrail ürünlerini satın almamaya karar verdikleri görüldü. Vatandaşlar, alışveriş tercihlerini değiştirerek, dayanışma içinde olduklarını ve zulme karşı durduklarını ifade ettiler.

Dünya genelindeki bu kitlesel tepkiler, uluslararası camiada İsrail'e yönelik baskıların artmasına ve krizin barışçıl bir şekilde çözülmesine dair umutları yeşertiyor.