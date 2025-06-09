Soykırımcı İsrail, Gazze için İtalya'dan yola çıkan insani yardım gemisine saldırdı.

İsrail ordusunun Madleen gemisine müdahale ettiği belirtilen açıklamada, "Madleen ile irtibat kesildi. İsrail ordusu gemiye çıktı. Madleen gemisindeki gönüllüler, İsrail ordusu tarafından kaçırıldı" denildi.

Açıklamada, Gazze'de açlıkla boğuşan Filistinlilere destek olmak için yola çıkan ve kaçırılan insan hakları aktivistlerinin güvende tutulmalarını sağlamak için vatandaşı oldukları ülkelerin dışişleri bakanlıklarına baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

Gemideki insan hakları aktivisti Yasemin Acar'ın paylaştığı kısa videoda ise İsrail askeri olduğu düşünülen bir kişinin video çekenlere telefonlarını kapatmasını söylediği duyuluyor.

BM Özel Raportörü: Kaptan başka bir tekne yaklaşıyor derken bağlantı kesildi

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, X hesabından yaptığı paylaşımda, Madleen gemisinin kaptanıyla irtibata geçtiğini ve gemi durdurulduğunda yaralanan kimsenin olmadığını bildirdiğini aktardı.

Albanese, "Kaptan benimle telefonda konuşurken askerlerin konuştuğunu duydum. 'Başka bir tekne yaklaşıyor' derken bağlantı kesildi." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu gemiye beyaz renkli kimyasal bir sıvı dökdü

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun hesabından paylaşılan videoda, İsrail ordusuna ait dronların geminin üzerinde uçtuğu belirtildi.

Gemideki insan hakları aktivisti Yasemin Acar, dökülen beyaz sıvıyı göstererek, "Üzerimize kimyasal bir sıvı döktüler, ne olduğunu bilmiyoruz. Bu sivillere karşı işlenmek üzere olan başka bir savaş suçudur" dedi.

Paylaşılan videoda yüzünü kapatan Acar, sıvı sebebiyle gözlerinin yandığını söyledi. Acar, daha önce yaptığı açıklamada, yelkenlide meydana gelen yanlış alarmı anlattı.

İsrail'in gemiyi durdurmak istediğine dikkati çeken Acar, geminin etrafını saran botların İsrail'in gözdağı yöntemi olduğunu düşündüklerini belirtti.

Acar, İsrail'in korkutma yöntemlerinin işe yaramayacağına dikkati çekerek, "Biz yolumuza devam edeceğiz. Bu yardımı götürmek için Gazze'ye doğru yelken açmayı sürdüreceğiz. İsrail ordusu durdurana kadar devam edeceğiz." dedi.

İsrail'in Gazze'ye yıllardır abluka uyguladığına işaret eden Acar, "Şu an Gazze'ye yaklaşık 185 kilometre uzaklıkta uluslararası sulardayız." ifadesini kullandı.

İsrail, Madleen gemisindeki aktivistlerle iletişime geçerek rotalarını değiştirmelerini istedi

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, bir İsrail askerinin konuştuğu videoya yer verildi.

Paylaşımda, uluslararası bir sivil iletişim sistemi kullanılarak Madleen yelkenlisiyle iletişim kurulduğu ve "rotasını değiştirme talimatı" verildiği kaydedildi.

Videoda, "Gazze'nin deniz sahası deniz trafiğine kapalıdır." ifadesini kullanan İsrail askeri, geminin rotasının Usdud (Aşdod) Limanı'na doğru değiştirmesi gerektiğini belirtiyor.

İsrailli Bakan tehdit etmişti

Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Özgürlük Filosunu tehdit ederek, Madleen gemisinin Gazze kıyılarına varmasını engellemek için İsrail ordusuna "ne gerekiyorsa yapması" yönünde talimat verdiğini duyurmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı basın açıklamasında, İsrail saldırıları altında açlıkla boğuşan Gazze'deki Filistinlilere insani yardım taşıyan gemiye karşı harekete geçmek için hazırlık yaptıklarını söylemişti.

Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarını sona erdirmek için dünyanın çeşitli yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonun "Conscience" adlı gemisi ise Malta açıklarında 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.

İsrail, Madleen gemisindeki aktivistlerin ülkelerine gönderileceğini açıkladı

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Madleen gemisindeki 12 aktivistin durumuna ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yaklaşık 185 kilometre uzaklıkta alıkoyduğu Madleen gemisinin İsrail'e götürüldüğü belirtilerek, aktivistlerin ülkelerine gönderileceği duyuruldu.

Gemide 12 kişi bulunuyor

Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition) adlı sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinli insani bir felaketle mücadele ediyor

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, hastane, okul ve yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları da hedef alıyor.

İsrail'in, Gazze'ye ilaç ve insani yardım girişini kısıtlayan ablukası nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon Filistinli insani bir felaketle mücadele ediyor.

Filistinli yetkililer ve uluslararası çevreler, İsrail'in Gazze'de aç bırakma politikası uyguladığı ve açlığı "savaş silahı" olarak kullandığı uyarısında bulunuyor.

Dünyanın dört bir yanında düzenlenen eylemlerde, Gazze'ye saldırıların durdurulması ve bölgeye insani yardımın ulaştırılması çağrıları yapılıyor.

Gazze'de insani yardım dağıtımını tekeline almak isteyen İsrail, ABD'nin desteğiyle kurulan insani yardım noktalarında yiyecek bulma umuduyla yönelen Filistinlileri de sık sık hedef alıyor.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 55 bin Filistinli hayatını kaybetti ve 126 bin kişi yaralandı