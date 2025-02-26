Deneyimli yorumcu Serdar Bursalı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda Başkan Akarca, kulübün son durumu, geleceğe yönelik hedefleri ve yerel sporun gelişimi üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş’ta spora olan ilginin artması için yapılması gerekenleri vurgulayan Başkan Akarca, İstiklalspor’un gelecek hedeflerini de paylaşarak, şehrin spor camiasına önemli mesajlar verdi.

Sporseverlerin ilgiyle takip ettiği programda, Kahramanmaraş’ta sporun daha ileriye taşınması için atılması gereken adımlar değerlendirildi.